POL-ME: 2000,- EUR Belohnung nach Wohnungseinbruch ausgelobt - Langenfeld - 2004076

Mettmann (ots)

Am 13.02.2020, in der Zeit von 17.30 - 22.45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in Langenfeld. Der / die unbekannten Täter erkletterten einen Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Alter Kirchweg und hebelten anschließend eine Balkontür auf. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Wir berichteten dazu bereits mit Pressemeldung vom 14.02.2020, den Link dazu unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4520726

In der Wohnung wurden auch zwei wertvolle Herrenarmbanduhren entwendet. Der Eigentümer hat nun mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Belohnung ausgelobt.

Die Belohnung von bis zu 2000,- EUR ist für die Wiederbeschaffung der gesamten Tatbeute ausgelobt. Die Auszahlung erfolgt in voller Höhe demnach nur bei Wiederbeschaffung sämtlicher entwendeter Gegenstände.

Hinweise zum Verbleib der Beute, insbesondere der beiden wertvollen Herrenarmbanduhren, erbittet die Kriminalpolizei Mettmann / KK 15 zu Bürozeiten unter der Rufnummer 02104/982-7513 oder jederzeit bei der Polizei in Langenfeld unter 02173/288-6310. Die Fahndung nach den entwendeten Uhren ist ebenfalls im Internet im Sachfahndungsportal der Polizei NRW eingestellt, die Sie hier einsehen können.

(https://polizei.nrw/fahndungen/gesuchte-gegenstaende/langenfeld-gesuchte-gegenstaende)

