Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand an der Eisenstraße: Polizei nimmt dringend tatverdächtigen Verursacher fest - Erkrath - 2004073

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Erkrath bereits in einer eigener Pressemeldung berichtet hat, hatte es am Donnerstagabend (9. April 2020) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eisenstraße in Erkrath gebrannt (siehe dazu Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4568976).

Noch in der Nacht zu Freitag (10. April 2020) konnte die Polizei klären, dass es sich bei der Brandursache um vorsätzliche Brandstiftung handelte. Zudem konnten Hildener Polizeibeamte den Mieter der Brandwohnung als dringend tatverdächtig festnehmen.

Das war passiert:

Gegen 19:30 Uhr wurde die Erkrather Feuerwehr zu dem Brand an der Eisenstraße alarmiert. Nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte, übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Aufgrund von Zeugenaussagen rückte dabei schnell der Mieter der betreffenden Wohnung in den Fokus der Ermittlungen.

Die Beamten konnten den Mann im unmittelbaren Umfeld seiner Wohnung antreffen und zu dem Brand befragen. Dabei gab der Mann zu, seine Wohnung absichtlich in Brand gesetzt zu haben.

Daraufhin wurde der Mieter festgenommen und zur Wache gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

