Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kupferdraht in Vaihingen an der Enz gestohlen; Trickdiebstahl in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Kupferdraht entwendet

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Freitag 13:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr in der Braitstraße in Enzweihingen ihr Unwesen. An einem umzäunten Firmengelände öffneten die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise das Vorhängeschloss des Eingangstors. Nachdem sie anschließend das Gelände betreten hatten, begaben sie sich zu einem Container, an dem sie ebenfalls das Vorhängeschloss öffneten. Im Container befanden sich drei Rollen mit ummanteltem Kupferdraht. Die Unbekannten rollten mehrere hundert Kupferdrahtmeter ab und machten sich im Anschluss mit ihrer Beute im Wert einer fünfstelligen Summe aus dem Staub. Zum Abtransport müssten sie ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Trickdiebstahl

Ein bislang unbekannter Dieb bat am Montag gegen 11:00 Uhr einen 57-Jährigen, der sich in der Hauptstraße in Bietigheim auf der Treppe zur Bücherei befand, ihm Münzgeld zu wechseln. Als der 57-Jährige daraufhin seinen Geldbeutel hervorholte und nicht wechseln konnte, griff der Unbekannte selbst in das Münzfach. Nachdem sich im Anschluss die Wege der beiden Männer getrennt hatten, kam dem 57-Jährigen im Nachhinein das Verhalten des Unbekannten seltsam vor. Schlussendlich musste der Mann feststellen, dass aus seiner Geldbörse eine dreistellige Bargeldsumme verschwunden war. Dieses ließ der Täter unbemerkt mitgehen. Bei ihm soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln, der circa 165 groß ist. Er soll eine kräftige Figur und schütteres braunes Haar haben. Zudem trug er einen grauen Blouson und sprach fließend Deutsch mit mutmaßlich italienischem Akzent. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

