Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ölspuren, Heckenbrand und Türöffnung

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg rückte am Dienstag gleich viermal aus. In der Zeit von 11:28 - 12:10 Uhr beseitigten zwei Bedienstete der Hauptwache auf der Hagener Straße eine Dieselspur. Die gleiche Besatzung beseitigte dann an der Berchemallee nochmals eine Dieselspur mit dem Gerätewagen Umweltschutz. Der Einsatz dauerte von 12:50 Uhr bis 13:20 Uhr. Um 15:48 Uhr rückte dann die Hauptwache und der Löschzug 2 erneut zur Berchemallee aus. Dort brannte eine Koniferen Hecke in voller Ausdehnung. Unter schwerem Atemschutz wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Einsatzende war um 16:30 Uhr. Während des Brandeinsatzes wurde die Feuerwehr noch zur Straße, Im Himmel, gerufen. Dort befand sich eine hilflose Person in einer Wohnung. Die Wohnungstür konnte ohne Gewalt geöffnet werden. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Auch hier war um 16:30 Uhr, Einsatzende.

