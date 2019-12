Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Evakuierung einer liegengebliebenen Regionalbahn

Gevelsberg

Am Freitagabend rückte die Gevelsberger Feuerwehr zu einer im freien Gleis liegengebliebenen Regionalbahn der Deutschen Bahn in Höhe der Waldstraße aus. Vor Ort war ein Regionalzug auf offener Strecke auf Grund eines technischen Defektes ausgefallen. Da der Zug voll besetzt war musste dieser evakuiert werden. Die Bahn schickte einen Ersatzzug parallel zum ausgefallenen Zug im entsprechenden Gleisbereich. Die Feuerwehr, welche sich erschwert über eine Böschung Zugang zum Gleiskörper verschaffen musste, setzte hierbei Rettungsbühnen ein um den Übergang zwischen den beiden Zügen zu ermöglichen. Es wurden so insgesamt 120 Fahrgäste in den durch die Bahn bereitgestellten Zug gebracht. Während der Evakuierung wurden die Passagiere zusätzlich durch den Rettungsdienst betreut. Die Gevelsberger Feuerwehr war insgesamt mit 27 Einsatzkräften der Hauptwache und der Löschzuge 1 und 2 im Einsatz.

