Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus

Gevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus an der Hagenerstraße gerufen. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Laub in einem Kellerschacht welches wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper entzündet wurde war schon vor Eintreffen der Feuerwehr erloschen. Die Einsatzkräfte entfernten das Laub aus dem Kellerschacht und löschten es vorsorglich nach. Die Gevelsberger Feuerwehr war mit Kräften der Hauptwache und dem Löschzug 1 vor Ort.

