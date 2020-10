POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist in der Bleichmühlestraße; Leonberg: falscher Bankmitarbeiter kontaktiert Seniorin; Weissach: Unfallflucht; BAB 81/Leonberg: Auffahrunfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Exhibitionist in der Bleichmühlestraße

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, sucht Zeugen, die am Montag gegen 19.45 Uhr etwas Verdächtiges in der Bleichmühlestraße in Sindelfingen beobachtet haben. Eine 79 Jahre alte Frau kehrte zu Fuß aus Richtung der Volkshochschule zu ihrem PKW zurück, der auf dem Parkplatz des Alten Friedhofs stand. Sie stieg ein und bemerkte beim Rückwärtsausparken durch die Heckscheibe einen nackten Mann. Dieser sah die 79-Jährige an und manipulierte gleichzeitig an seinem Geschlechtsteil. Die Frau setzte ihren Ausparkvorgang fort, fuhr nachhause und alarmierte die Polizei. Das Polizeirevier Sindelfingen fahndete umgehend in der Bleichmühlestraße nach dem unbekannten Täter, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen mehr feststellen. Der Mann wurde als jung und schlank mit knabenhafter Statur beschrieben. Er dürfte zwischen 170 und 180 cm groß sein.

Leonberg-Eltingen: falscher Bankmitarbeiter kontaktiert Seniorin

Am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr erhielt eine 83 Jahre alte Seniorin aus Eltingen einen Anruf eines noch unbekannten Täters, der sich ihr gegenüber als Bankmitarbeiter ausgab. Der Mann gab vor, dass ein Familienangehöriger der Frau Geld von einem ihrer Konten abgehoben hat und hierbei das Limit überschritten wurde. Nun solle die 83-Jährige selbst einen weiteren fünfstelligen Bargeldbetrag abheben. Die Frau begab sich hierauf zu ihrer Hausbank. Als sie den Sachverhalt dort schildert, wittert die echte Bankmitarbeiterin den versuchten Betrug und klärt die Seniorin auf. Bereits Anfang Oktober kam es in Weissach zu Anrufen falscher Bankmitarbeiter (wir berichteten am 8. Oktober). Die Polizei rät erneut, falls Sie Verdacht schöpfen legen Sie auf.

Weissach-Flacht: Unfallflucht - Linienbus beschädigt

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die am Montag kurz vor 06.00 Uhr eine Unfallflucht in der Weissacher Straße von Flacht in Richtung Weissach beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker kam im Bereich einer Linkskurve kurz nach dem Ortschild Flacht nach links von der Fahrbahn ab. Mutmaßlich prallte sein Außenspiegelgehäuse gegen einen entgegenkommenden Linienbus, worauf die Scheibe der Fahrerkabine platzte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Weissach fort. Der am Linienbus entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

BAB 81/ Leonberg: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 15.50 Uhr im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn erlitten zwei 17 und 19 Jahre alte Frauen leichte Verletzungen. Die 19-jährige Lenkerin eines Toyota musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 32 Jahre alter Sprinter-Lenker vermutlich zu spät bemerkte und auffuhr. Die 19-Jährige und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall entstand auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und dem Autobahndreieck Leonberg ein Rückstau von etwa acht Kilometern Länge.

