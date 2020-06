Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Streit in der Asylunterunft 24.6.20, 15 Uhr

Tennenbronn (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Schramberger Polizei, nachdem es am Mittwochnachmittag in einer Asylunterkunft Streit zwischen einem 20-Jährigen aus Guinea und einem 32-jährigen Nigerianer gab. Offenbar wurde hierbei auch ein Messer eingesetzt, weil beide oberflächliche Schnittwunden aufwiesen. Sie mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Hergang des Streits ist noch unklar. Der 20-Jährige war deutlich alkoholisiert und erst wenige Tage dort in der ehemaligen Gaststätte. Er wurde von einem Mitarbeiter des Sozialamts in eine andere Unterkunft verlegt.

