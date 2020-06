Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 24. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Gewerbebetrieb

Freitag, 19.06.2020, 15:30 Uhr, bis Montag, 22.06.2020, 09:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in ein Nebengebäude eines Gewerbebetriebes in Wendessen, Leipziger Allee, ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang besteht zu einem Einbruch im annähernd gleichen Tatzeitraum in ein Büro in der Straße Lindenblick (bereits berichtet). Hier war Bargeld entwendet worden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Motorradfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Dienstag, 23.06.2020, gegen 16:15 Uhr

Eine Motorradfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Börßum leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen musste sie aufgrund eines vom rechten Fahrbahnrand anfahrenden Kleinbusses nach links ausweichen und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinbus zu verhindern. Hierbei kam die 50-jährige Motorradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro.

