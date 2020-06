Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.06.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Wendeburg, Braunschweiger Straße, 22.06.2020, 14:35 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 37-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger den Eichenweg in Richtung Braunschweiger Straße befuhr. Beim Überholen einer Radfahrerin auf der Braunschweiger Straße kam es zu einer offensichtlichen Berührung. Hierbei kam die 79-jährige Frau zu Fall und musste verletzt in das örtliche Krankenhaus gebracht werden.

Täter beschädigen Buswartehäuschen.

Ilsede, Solschener Straße/Gerhard-Lukas-Straße/An der Fuhse, 14.05.2020, 21:00 Uhr-15.05.2020, 04:00 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten in drei Fällen Buswartehäuschen. Bei allen Taten wurden die Scheiben mit heller Farbe besprüht. Es entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer 05172/37075-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell