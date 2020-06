Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 23. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kissenbrück: Auslieferungsfahrer mit 3,09 Promille unterwegs

Dienstag, 23.06.2020, gegen 06:15 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei Wolfenbüttel am frühen Dienstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, in Kissenbrück auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße den Fahrer eines Transporters, der zuvor aus Braunschweig kommend schon durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 46-jährigen Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wendesssen: Einbruch in Büroraum

Sonntag, 21.06.2020, 21:30 Uhr, bis Montag, 22.06.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes in Wendessen, Lindenblick, ein. Hier wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet, aus einer vorgefundenen Geldkassette wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: E-Bike entwendet

Sonntag, 21.06.2020, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr

Innerhalb von nur einer Stunde entwendeten unbekannte Täter ein an einem Wildzaun am Oderwaldparkplatz (Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim) angeschlossen abgestelltes E-Bike. Der Wert des Rades der Marke Gazelle, Typ Arroyo C8, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise: 05331 / 933-0.

