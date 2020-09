Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) - Golf angefahren und geflüchtet

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitag wurde in der Zeit von 11.30 Uhr und 13.15 Uhr ein auf dem Parkplatz 1 des Messegeländes in der Dürbheimer Straße geparkter blauer VW Golf angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von 1.000 EUR zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 entgegen (AM).

