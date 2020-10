POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte brechen vier Sprinter auf, Unfall auf der B 27, Geschädigter eines Unfalls gesucht; Kornwestheim: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Unbekannte brechen vier Sprinter auf und stehlen Werkzeuge

Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 32.000 Euro stahlen noch unbekannte Täter, die zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen trieben. Die Diebe zogen von der Grünwiesenstraße in die Fritz-Schofer-Straße und weiter in die Steigstraße, wo sie sich an Sprintern von Handwerksbetrieben zu schaffen machten. Sie brachen jeweils die hinteren Fahrzeugentüren auf und stahlen dann insgesamt mehr als 30 Elektrowerkzeuge aus den Transportern. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der B 27

Vermutlich weil ein 32-jähriger Opel-Fahrer kurz abgelenkt war, kam es am Dienstag gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 kurz vor der Bahnunterführung in Fahrtrichtung Ludwigsburg zu einem Unfall. Der 32-Jährige geriet nach links, kam von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen, der die Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Dort prallte der Opel gegen einen Laternenmast und drehte sich anschließend um die eigene Achse. Eine dahinter fahrende 45-jährige Mazda-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Opel des 32-Jährigen. Der Laternenmast war stark beschädigt und drohte umzukippen. Der hinzugerufene Energieversorger und die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen sicherten den Masten ab, bis der Opel geborgen war. Anschließend musste der Laternenmast abgesägt werden. Während der Einsatzmaßnahmen waren die Fahrbahnen in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr befand sich mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Bietigheim-Bissingen: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Am Montag ereignete sich zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr ein Unfall in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen, zu dem die Polizei nun einen Geschädigten sucht. Ein 84 Jahre alter VW-Lenker touchierte beim Rangieren einen PKW, der am Fahrbahnrand auf Höhe eines Mehrfamilienhauses stand. Zunächst setzte der Senior seine Fahrt fort und kehrte kurz darauf wieder zurück, musste jedoch feststellen, dass der betreffende Wagen nicht mehr am Fahrbahnrand stand. Möglicherweise handelt es sich um einen dunklen Opel, der im Heckbereich beschädigt sein könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Kornwestheim: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße in Kornwestheim eine Unfallflucht verübte. Mutmaßlich beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten Mercedes. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können .

