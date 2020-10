Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Am Freitag öffnet die Polizei in Ludwigsburg die Türen ihrer Beratungsstelle

Jedes Jahr am Tag der Zeitumstellung findet der Tag des Einbruchschutzes statt. Die Uhren werden eine Stunde zurück gedreht und die dunkle Jahreszeit beginnt. Hochsaison für Einbrecher, denn nun erhöht sich für sie wieder die Chance, in den frühen Morgen- und Abendstunden im Schutz der Dunkelheit auf leerstehende Häuser zu stoßen. Denn deren Bewohner sind dann bereits bei der Arbeit oder noch nicht wieder zurück nach Hause gekommen.

Vorausschauendes Verhalten und die richtige Sicherungstechnik sind darum empfehlenswert. 45 % der Einbrüche bleiben nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken. Denn die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Leicht erreichbare und schlecht gesicherte Eingangstüren, Fenster und Terrassentüren sind für sie günstige Gelegenheiten und oft kein großes Problem.

Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei informiert darum über die Möglichkeiten für ein sicheres Zuhause:

Am Freitag, 23. Oktober 2020, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr ist die sicherungstechnische Beratungsstelle der Polizei in Ludwigsburg geöffnet. Dort bekommen Sie eine kostenlose und unverbindliche individuelle Beratung und können sich anhand zahlreicher Exponate einen Eindruck von den verschiedenen Möglichkeiten der Sicherungstechnik verschaffen. Sie müssen an diesem Tag keinen Termin vereinbaren, sondern können einfach vorbei kommen. Sie finden die Beratungsstelle in der Mömpelgardstraße 24, gleich gegenüber dem Seitenausgang des Blühenden Barocks. Achten Sie auf die Schilder.

