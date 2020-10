Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Kellerbrand; Rutesheim: 49-Jähriger auf offener Straße durch vier Unbekannte geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Kellerbrand

Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für einen Brand am Dienstagabend in der Hinterriedstraße in Renningen. In einem Mehrparteienhaus, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, entstand gegen 22.10 Uhr im Keller in den Kühlhäusern ein Schmorbrand. Die Bewohner des Dachgeschosses bemerkten den Rauch, der durch das gesamte Gebäude zog. Hierauf verließen alle Bewohner das Gebäude. Die Freiwillige Feuerwehr Renningen befand sich mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Durch die starke Rußbildung ist das Haus aber bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen.

Rutesheim: 49-Jähriger auf offener Straße durch vier Unbekannte geschlagen

Am Mittwoch gegen 01.30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Pforzheimer Straße in Rutesheim. Ein 49 Jahre alter Mann war zu Fuß auf dem Weg zu einer Bushaltestelle, als er auf dem Gehweg auf Höhe der Kreuzung mit der Renninger Straße und der Straße "Kirchplatz" von vier unbekannten Tätern angegangen wurde, die hinter einer Mauer hervorkamen. Diese schlugen unvermittelt auf den Mann ein und verletzten ihn leicht. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW, zu dem es keine weiteren Hinweise gibt. Ein Bekannter des 49-Jährigen, bei dem er sich zuvor aufgehalten hatte, alarmierte anschließend die Polizei. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Zur Beschreibung ist derzeit nur bekannt, dass es sich um zwei kleinere und zwei größere Männer gehandelt hat. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, entgegen.

