Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Alkohol am Steuer

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.07.2020 wurde in Bad Dürkheim an der Einmündung des Wirtschaftweges von den Almen zur Kanalstraße der Fahrer eines Dacia Duster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten einen starken Atemalkoholgeruch bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

