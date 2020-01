Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Faustschläge am Marienplatz

Mönchengladbach (ots)

Weil er von einem ihm unbekannten Mann am Marienplatz in Rheydt mehrfach geschlagen worden sei, hat am Montagabend kurz nach 19 Uhr ein 15-Jähriger die Polizei alarmiert.

Der Junge berichtete, er habe an der Bushaltestelle "Marienplatz" gestanden. In der Nähe habe sich eine Gruppe von zirka sieben Personen befunden. Völlig grundlos sei einer aus dieser Gruppe auf ihn zugekommen, habe seinen Kopf in die Hände genommen und gefragt: "Was bist du so frech zu mir?" Dabei habe er überhaupt nichts gesagt. Kurz darauf habe der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe sich zur Wehr gesetzt und einmal zurückgeschlagen, ehe er auf die gegenüberliegende Straßenseite gelaufen sei. Der Unbekannte sei mit seinen Begleitern hinter ihm hergelaufen und habe ihm nochmals ins Gesicht geschlagen. Ein Zeuge sei dazwischen gegangen und habe die Parteien auseinandergehalten. Danach seien alle Personen in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Die Täterbeschreibung: männlich, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkelblonde-braune, längere Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke, gelbem Pullover und Jeanshose.

Hinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gerichtet werden. (ds)

