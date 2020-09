Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Greven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf Aldruper Straße ist am Mittwochvormittag (09.09.2020) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 59-jährige Grevener wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10.00 Uhr wollte der Motorradfahrer mehrere PKW überholen. Nach Zeugenangaben scherte während des Überholvorganges ein vorausfahrender PKW nach links aus. Der Zweiradfahrer bremste, wich aus und stürzte dabei. Zu einer Kollision mit dem Wagen der ausscherenden 28-jährigen Grevenerin war es nicht gekommen. Das Motorrad des Greveners wurde stark beschädigt. An den weiteren Fahrzeugen war kein Schaden erkennbar.

