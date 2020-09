Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Carport

Rheine (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag (08.09.2020), in der Zeit zwischen 23.40 und 00.40 Uhr, mehrere in Paketen verpackte Gegenstände aus einem Carport an der Straße Wellenbrink entwendet. Er ließ Elektro-Werkzeuge, drei Monitore, mehrere Akkus und etwa 150 Sägeblätter mitgehen. Den Wert des Diebesguts wird auf auf 4.500 bis 5.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde durch eine Kamera im Inneren des Carports aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen zeigen einen etwa 1,80 Meter großen Täter mit untersetzter Figur, der einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, helle Turnschuhe mit Reflektoren und einen Nasen-Mund-Schutz trug. Außerdem hatte er Handschuhe an. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wir gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, unter Telefon 05971/938-4215.

