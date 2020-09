Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Fahrzeug aufgebrochen

Lengerich (ots)

An der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (09.09.0220) ein Firmenwagen aufgebrochen worden. Die Unbekannten waren nach 20.00 Uhr zu dem VW Caddy gegangen. An der Beifahrerseite zertrümmerten sie die Scheibe der Tür und begaben sich dann ins Innere. Hier suchten sie nach Wertgegenständen, wobei sie im Handschuhfach das Mobiltelefon fanden. Weitere Beute machten sie offenbar nicht. Dier Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Bahnhofstraße/Lienener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 05481/9337-4515.

