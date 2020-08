Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Weil am Rhein / Friedlingen

Am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr wurde in Weil am Rhein-Friedlingen im Bereich der Rheinschule / ev. Kirche durch die Polizei ein schwarzes Herrenfahrrad sichergestellt. An diesem Fahrrad hing ein aufgetrenntes Ringschloss, an welchem sich noch Blutantragungen befanden. Die Polizei geht deshalb von einem schweren Diebstahl aus. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Fahrrades sowie Zeugen, die das Abstellen des Fahrrades beobachtet haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

