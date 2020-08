Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Metzgerei in Hinterzarten

Freiburg (ots)

Hinterzarten, Breisgau-Hochschwarzwald

In der Nacht zum Samstag dem 29.08.2020 wurde in eine Metzgerei in der Freiburger Straße in Hinterzarten eingebrochen. Der bislang unbekannten Täter hebelte die Ladentüre auf und entwendete Speck und Käse im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel 07651 93360 entgegen.

RTN/schw - FLZ PP FR

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell