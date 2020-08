Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer/-in der am Freitag den 28.08.2020 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Großmattstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Geschädigten wird auf ca. 5000,00 Euro geschätzt. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt auf einem, der Fahrbahn angrenzenden, Parkplatz geparkt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit auffälligem Werbeaufdruck.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben? Hinweise werden durch das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623 74040 entgegengenommen.

Vo/SK

