Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Mercedes in Brand geraten

Isterberg (ots)

Gestern um 23:15 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mercedes, der auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Laudiek in Isterberg geparkt war. Der Besitzer wurde durch einen lauten Knall auf das Feuer in seinem Fahrzeug aufmerksam. Der Motorraum des Pkw brannte komplett aus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt, auch das angrenzende Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, zu melden.

