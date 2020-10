Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Montagmorgen, 05.10.2020, ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle auf dem Aldi-Parkplatz am Ölberg entfernt. Die Besitzerin eines grauen Skoda-Octavia Kombi mit Gelderner Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 09.30 Uhr vorwärts in einer der Parktaschen abgestellt. Nach ihrem Einkauf gegen 09.50 Uhr stellte sie frische Unfallschäden am hinteren rechten Fahrzeugheck fest, die offenbar beim Rangieren des flüchtigen Verursachers entstanden sind. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, hat Teile der Rückleuchte des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt und sucht nun Unfallzeugen. (SI)

