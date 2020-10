Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Sozialkaufhaus

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (5. Oktober 2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Sozialkaufhaus am Ostwall. Sie hebelten zunächst den Nebeneingang zu einer Halle auf und machten sich dann an dem Fenster eines Holzhauses zu schaffen, das in der Halle als Büro genutzt wird. Ob und was die Täter an Beute machen konnten, ist noch unklar. Die Kripo Geldern bittet Zeugen, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

