POL-OG: Bühl - Kassiererin abgelenkt und in Kasse gegriffen, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Nach einem vollendeten und einem weiteren, versuchten Diebstahl im Bühler Stadtgebiet sind Beamte des örtlichen Polizeireviers auf der Suche nach Zeugen. Ein betrügerisches Trio gelangte durch ein Ablenkungsmanöver an Bargeld aus dem Kassenbereich eines Getränkemarktes in der Robert-Bosch-Straße und konnte anschließend entkommen. Anders erging es den drei Männern in einem nur wenige Meter entfernten Getränkemarkt. Dort scheiterten die Drei mit ihrem Vorhaben, da eine achtsame Zeugin auf das seltsame Treiben der Unbekannten aufmerksam wurde.

Die drei Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: circa 35 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß mit südländischem Erscheinungsbild. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit weißem Streifen an den Ärmeln und eine dunkle Hose. Er hatte kurze schwarze Haare, braune Augen und trug eine schwarze Basecap.

2. Person: circa 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und südländisches Aussehen. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jeans und dunkle Schuhe. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und dunkle Augen.

3. Person: circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und südländischem Erscheinungsbild. Der Täter trug eine schwarze Jacke und eine hellere Jeans.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen unter der Telefonnummer: 07223 990970 Hinweise entgegen.

