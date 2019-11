Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Bärental- B500

Betrunkener Traktorfahrer gestoppt

Freiburg (ots)

Der 48- Jährige transportierte am Samstag, 23.11.2019, um 22:05 Uhr, mit seinem Traktor auf der B500, Höhe Feldberg-Bärental, in der Frontladerschaufel ungesicherte Holzscheite, als er den Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadts auffiel. Nachdem der Traktor durch einen anderen Verkehrsteilnehmer überholt wurde, verringerte dieser die Geschwindigkeit und fuhr von der B500 nach rechts in einen Waldweg ein und setzte im Anschluss seine Fahrt weiter in den Wald fort. Der Fahrzeugführer des Traktors konnte schließlich aus der Gegenrichtung durch die Streifenbesatzung des Polizeireviers Titisee-Neustadt angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von nahezu zwei Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde vor Ort einbehalten, die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein der Staatsanwaltschaft übersandt.

kf

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell