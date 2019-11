Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 21.11.2019 auf 22.11.2019 kam es in Titisee, bei einer Gaststätte zu Aufbruch des dortigen, freistehenden Zigarettenautomaten. Hierbei wurde von der bislang unbekannten Täterschaft Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Personen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen erbringen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360, zu melden.

kf

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell