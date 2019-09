Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Scheune in Fürstenhagen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 23.09.2019, um 15:35 Uhr bzw. 15:40 Uhr, ging bei der RLSt der Feuerwehr MSE bzw. der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine Brandmeldung einer Scheune in Fürstenhagen (Feldberger Seenlandschaft /LK Mecklenburgische Seenplatte) ein. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Eine zum Abriss bestimmte Scheune in der Fürstenhagener Milchstraße war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. 31 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Feldberger Seenlandschaft löschten den Brand. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abriss der Scheune hatten zwei Arbeiter im Scheuneninneren bis 15:15 Uhr vorbereitende Demontagearbeiten an einer alten Heizkörpermontage ausgeführt und dabei auch Technik zum Einsatz gebracht, die auch bei ordnungsgemäßem Gebrauch einen Funkenflug mit sich bringt. Ob diese Arbeiten den Brand verursacht haben, konnte zum Zeitpunkt der Löscharbeiten noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Schadenswert wurde durch die Einsatzkräfte mit 5000,00 Euro angegeben, wobei weder der Eigentümer noch der Geschädigte vor Ort waren. Durch den Brand bzw. während des erforderlichen Löscheinsatzes wurden keine Personen verletzt. Im Auftrag Torsten Blauch, KHK Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

