POL-KA: Bad Liebenzell- Brand eines Schuppens

Bad Liebenzell (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochmorgen zu einem Brand in den Burghaldenweg ausrücken. Gegen 9 Uhr wurde ein Hausbewohner durch Rauch aus dem Schlaf gerissen, denn in einem an das Einfamilienhaus angebauten Schuppen war ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich glücklicherweise aus dem Haus retten. Die Feuerwehren aus Bad Liebenzell und Unterlengenhardt, die mit circa 35 Kräften angerückt waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindern. Der Schuppen, die Veranda und Teile der Fassade und des Dachs wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Bisherige Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Bad Liebenzell lassen einen technischen Defekt vermuten.

