POL-BN: Königswinter: Einbrecher stiegen über gekipptes Fenster ein - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (24.10.2020) stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf dem Hüscheider Weg in Königswinter-Hüscheid ein. In der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr kletterten sie nach der Spurenlage am Tatort auf ein Carport, um ein gekipptes Fenster im 1.Obergeschoss des Hauses aufzuhebeln. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Auch in die Einliegerwohnung des Hauses waren die Täter eingedrungen. Sie hatten eine Scheibe eingeschlagen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie eine Uhr und flüchteten anschließend unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Die Bonner Polizei warnt: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster! Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel"! Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

