Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei Müllcontainer ausgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, brannten auf einem Schulhof an der Max-Planck-Straße drei Müllcontainer. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte vermutlich einen der Container in Brand gesetzt. Anschließend schlug das Feuer auf zwei weitere Container über. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

