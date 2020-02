Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Dorsten: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Donnerstag beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkles Auto um 22.45 h an der Tannenstraße einen Sperrmüllhaufen ausleuchtete. Die Beifahrerin stieg aus und schaute sich den Sperrmüll an. Nachdem sie wieder eingestiegen war, stieß der Wagen bei einem Wendemanöver gegen einen geparkten Wagen und beschädigte diesen. Die Fahrerin fuhr weg, obwohl der Zeuge sie zum Warten aufforderte. Beide Frauen trugen Kopftücher. Der Wagen soll ein RE(cklinghäuser) Kennzeichen gehabt haben.

Dorsten:

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro blieb nach einer Unfallfucht an der Straße "Im Harsewinkel" an einem geparkten Opel Corsa zurück. Der schwarze Wagen war irgendwann in der Nacht zu Freitag beschädigt worden. Der Verursacher des Unfalls flüchtete.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

