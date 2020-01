Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall am späten Samstagabend auf der Kaldenkirchener Straße sind insgesamt fünf Personen verletzt worden, vier von ihnen schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach gegen 23.15 Uhr mit einem Pkw der Marke BMW die Kaldenkirchener Straße stadtauswärts. Nach eigenen Angaben hatte sie das Rotlicht an der Ampel in unmittelbarer Nähe der Abzweigung zur Graf-Haeseler-Straße gesehen und den Wagen abbremsen wollen, dies habe jedoch nicht funktioniert. Ihr Auto prallte gegen einen Ford mit einer 54-jährigen Fahrerin aus Niederkrüchten und gegen einen Ford mit einem 43-jährigen Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock. Beide Fahrzeuge hatten an der Ampel gestanden.

Die 25-jährige BMW-Fahrerin erlitt ebenso schwere Verletzungen wie alle drei Insassen in dem Fahrzeug aus Schloß Holte-Stukenbrock; neben dem 43-jährigen Fahrer waren dies eine 39-jährige Frau und ein dreijähriges Mädchen. Leicht verletzt wurde ein 20 Jahre alter Beifahrer aus Mönchengladbach im BMW. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Insassen in dem Wagen aus Niederkrüchten blieben unverletzt.

Der BMW wurde aufgrund des Verdachts technischer Mängel am Fahrzeug sichergestellt.

Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Der Fahrzeugführer aus Schloß Holte-Stukenbrock möchte gerne Kontakt zu den Insassen eines Fahrschulwagens, der an der Unfallstelle war, aufnehmen, um sich für die geleistete Erste Hilfe bedanken zu können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

