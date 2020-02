Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Montag, 14 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür zu einem auf dem Parkplatz am ehemaligen Saalbau an der Dorstener Straße geparkten schwarzen C-Klasse Mercedes auf. Die Täter bauten den Airbag sowie die gesamt Elektronikeinheit mit dem Navigationssystem aus der Mittelkonsole aus und stahlen diese.

Gladbeck

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Terrassentür aufgehebelt hatten und dann in ein Wohnhaus auf der Kirchhellener Straße eingedrungen waren. Die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld.

Castrop-Rauxel

Heute wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und dann in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Straße Bredenbrauck eingedrungen waren. Die Täter durchsuchten alle Räume. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbittet die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell