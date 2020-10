Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Bad Honnef-Aegidienberg verletzt - Auto überschlug sich

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Honnef-Aegidienberg wurde am Sonntag (25.10.2020) eine 23-jährige Autofahrerin verletzt. Nach dem derzeitigen Sachstand war die Frau gegen 17:30 Uhr auf der Rottbitzer Straße von Asbach in Richtung Rottbitze unterwegs. In einer Rechtskurve - in Höhe der Einmündung des Förster-Wermers-Wegs - kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Frau konnte den Wagen selbständig verlassen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die Rottbitzer Straße bis 19:00 Uhr in beide Richtungen. Zeitweise konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

