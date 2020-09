POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim. In der Zeit von Dienstag (08.09.) bis Mittwoch (09.09.), beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Lkw, beim Rangieren auf dem Gelände der Shell Tankstelle ein Verkehrszeichen und ein Zaunsegment. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder Online unter www.polizei.hessen.de .

Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (10.09.), gegen 13:10 Uhr, befuhren ein 61-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mazda mx5 und ein 55-jähriger Mann aus Bad Soden im Taunus mit einem Audi Avant A4 die Bundesstraße 27 in Richtung stadtauswärts. Der Audi-Fahrer nutze hierzu den linken der beiden Fahrstreifen und der Mazda-Fahrer den rechten. Als der 61-jährige Mann aus Bad Soden nun den Fahrstreifen wechseln wollte, touchierte er mit seinem rechten, hinteren Kotflügel den linken vorderen Kotflügel des Mazda. Es kam zum Unfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.500 Euro entstand.

