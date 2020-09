Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Großbrand des ehemaligen Hotels "Gundrum" - Erstmeldung der Polizei

Schlitz (ots)

Bezug: Erstmeldung der Leiststelle Vogelsberg

In Schlitz steht das ehemalige Hotel "Gundrum", Otto-Zinßer-Straße 5 in Vollbrand. Die Feuerwehren der Region sind mit 25 Fahrzeugen im Einsatz. Weiterhin sind 4 Rettungswagen, 1 Notarztwagen sowie der leitende Notarzt vor Ort. Verletzte Personen sind derzeit nicht zu beklagen, es ist aber noch nicht abschließend geklärt, ob sich in dem leerstehenden Gebäude Personen befunden haben.

