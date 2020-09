Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Mittwoch (09.09.) kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw Opel sowie ein Pkw Honda parkten nebeneinander auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Rosenagrten". Im Unfallzeitraum fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug aus der gegenüberliegenden Parklücke heraus und stieß hierbei gegen die Fahrzeughecks der beiden Fahrzeuge. An dem beschädigten Honda konnte blaue Farbe festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661/105-0.

