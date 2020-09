Polizei Gütersloh

POL-GT: Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld - Falsche Enkelin täuscht Verkehrsunfall vor

Gütersloh (ots)

Werther (MK) - Am Mittwoch (02.09.) kam es in Werther zu einem vollendeten Enkeltrick, bei dem unbekannte Betrüger einen fünfstelligen Betrag von einer 91-jährigen Dame ergaunerten.

Bei dem Anruf täuschte eine falsche Enkelin vor, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun Bargeld zu benötigen, um die Reparatur bezahlen zu können. In dem Irrglauben, dass ihre Enkelin in Geldnot sei, übergab die ahnungslose ältere Dame gegen 13.15 Uhr an einem vereinbarten Ort im Bereich der Rotingdorfer Straße/ Borgholzhausener Straße den Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Südländisches Aussehen mit schwarzen Haaren. Eine Brille oder einen Bart trug der Mann nicht. Bekleidet war er mit einer Jeanshose mit Löchern. Um den Hals hatte der Unbekannte einen Schal gelegt. Eventuell trug er auch eine Weste.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat Autos oder Personen in der Nähe des Übergabeortes beobachtet? Jeder Hinweis kann wichtig sein. Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

