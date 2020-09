Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Gartenlaube

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der Mittwochnacht (02.09., 01.00 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Brand einer Gartenhütte an der Straße Am Westwall informiert.

Das Feuer war beim Eintreffen in voller Ausdehnung. Trotz direkt eingeleiteter Löschmaßnahmen der eingesetzten Feuerwehrkräfte ist die Holzlaube vollständig ausgebrannt und zerstört worden. Die Gartenhütte befand sich auf dem Grundstück einer Gartenanlage. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach könnte eine technische Ursache für die Brandentstehung verantwortlich sein. Eigenen Angaben nach habe der 60-jährige Besitzer abends zuvor den eingebauten Ofen genutzt.

Die Schadenshöhe wird auf 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell