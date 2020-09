Polizei Gütersloh

POL-GT: Zusammenstoß beim Abbiegen - 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmittag (01.09., 12.47 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der B61/ Kiebitzstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Mercedes-Fahrerin und einem 12-jährigen Radfahrer, der hierbei leicht verletzt wurde.

Eine 54-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Mercedes die B61 in Richtung Wiedenbrück. Im Kreuzungsbereich der Kiebitzstraße beabsichtigte die Mercedes-Fahrerin nach rechts in die Kiebitzstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 12-Jähriger aus Gütersloh den Radweg der B61 in gleiche Richtung und beabsichtigte im Kreuzungsbereich die Kiebitzstraße zu queren. Hierbei kam es zur Kollision mit der Mercedes-Fahrerin.

Durch den Rettungsdienst wurde der 12-jährige Radfahrer zunächst medizinisch versorgt und anschließend zur vorsorglichen Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell