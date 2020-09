Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Eurobahn getötet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (LG)- Am 31.08.2020 ereignete um 18.40 Uhr sich auf dem Bahnübergang am Bosfelder Weg in Rheda-Wiedenbrück ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fahrradfahrerin getötet wurde. Zur Unfallzeit befuhr die junge Radfahrerin den rechten Gehweg des Bosfelder Wegs in Richtung Röntgenstraße. Gleichzeitig war ein Triebwagen der Eurobahn auf der dortigen Bahnstecke vom Bahnhof Rheda kommend in Richtung Münster unterwegs. In Höhe des Bahnübergangs kam es zur Kollision zwischen der Eurobahn und der Radfahrerin, wobei der Triebwagen die Schülerin frontal erfasste. Bei diesem Zusammenstoß wurde die 15-jährige Schülerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Bahnübergang ist für den fließenden Verkehr auf dem Bosfelder Weg durch Schranken gesichert. Der Fußgängerweg ist nicht beschrankt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20.54 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell