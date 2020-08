Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin leicht verletzt - Zeugen nach Unfallflucht in Borgholzhausen gesucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Montagmorgen (31.08., 07.00 Uhr) ist es auf der Berghauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 26-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die 26-Jährige befuhr die Berghauser Straße in Richtung Borgholzhausen, als sie unmittelbar hinter einer Anhöhe von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt wurde. Eigenen Angaben nach, verlor die Renault-Fahrerin während des Überholvorgangs die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam neben der Straße in einem Graben zum Stehen. Gemäß einer Zeugenangabe, hat der Autofahrer eines schwarzen Kombis unmittelbar vor der Anhöhe bereits ein weiteres Auto überholt. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Borgholzhausen weiter.

Die Frau aus Borgholzhausen wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An ihrem Auto entstand ersten Erkenntnissen nach kein Sachschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

