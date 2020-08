Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht im Parkhaus geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagnachmittag (28.08., 14.30 Uhr) kollidierte ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Renault Transporters in einem Firmenparkhaus an der Straße In der Mark mit einem Metallpfeiler. Anschließend beabsichtigte der Transporter-Fahrer das Parkhaus zu verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und rief einem weiteren Zeugen vor dem Parkhaus zu, dass der Renault-Fahrer das Parkhaus ohne Schadensregulierung verlassen wolle. Der Zeuge vor dem Parkhaus konnte den Fahrer bis zum Eintreffen der informierten Polizeibeamten aufhalten.

Die Beamten stellten als Fahrer des Renault Transporters einen 20-jährigen Mann aus Wadersloh fest, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss.

