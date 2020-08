POL-GT: Der Leiter der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Terhechte verabschiedet sich in den Ruhestand

Polizei Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstag (27.08.) verabschiedete die Kreispolizeibehörde Gütersloh den Ersten Polizeihauptkommissar Andreas Terhechte offiziell aus dem aktiven Polizeidienst. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit in Rheda-Wiedenbrück überreichte Landrat Sven-Georg Adenauer dem zukünftigen Pensionär die Ruhestandsurkunde.

Nach nunmehr fast 45 Dienstjahren nimmt der gebürtige Wiedenbrücker seinen Hut. Am 01.10.1975 begann EPHK Terhechte seinen Polizeidienst und durchlief eine zweieinhalbjährige Ausbildung in der Landespolizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock. Bevor er im Oktober 1978 erstmals seinen Dienst in der Kreispolizeibehörde Gütersloh aufnahm, folgte nach der Ausbildung zunächst eine kurze Station im Wachdienst des Polizeipräsidiums Köln. Angekommen in der Heimat versah er bis 1982 seinen Dienst auf der Polizeiwache in Gütersloh. Nach einem dann folgendem Studium und dem einhergehenden Aufstieg in den gehobenen Dienst besetzte Andreas Terhechte verschiedene leitende Positionen im Wachdienst Gütersloh und erstmals auch in Rheda-Wiedenbrück ab 1990. Seit dem 01.02.2007 übernahm Andreas Terhechte bis zu seiner Pensionierung die Aufgaben des Leiters der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück.

Den Ruhestand will der zukünftige Erste Polizeihauptkommissar a.D. erst einmal ruhig angehen lassen und sich nicht zu sehr verplanen. Er freut sich auf mehr Zeit mit seiner Familie. Der verheiratete Familienvater hat zwei erwachsene Söhne und eine Tochter, sowie mittlerweile auch zwei Enkel, die sich schon auf diverse Zoobesuche freuen.

Neben dem Landrat Sven-Georg-Adenauer gratulierten der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Polizeidirektor Dirk Zeller sowie weitere Führungskräfte, langjährige Weggefährten und seine Familie.

