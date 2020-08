Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagmorgen (27.08., 07.53 Uhr) wurde eine 65-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße tödlich verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt ging die Fußgängerin auf dem Gehweg an der Hauptstraße in Richtung Wiedenrück entlang. Zeitgleich beabsichtigte der Fahrer eines Ford Transits nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei wurde die 65-Jährige durch den Ford erfasst. Umgehend wurde der Rettungsdienst informiert. Die Rheda-Wiedenbrückerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 77-jährige Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Lkw entstand kein Sachschaden.

