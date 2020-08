Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-Jähriger tritt gegen Auto - Schlägerei, Ingewahrsamnahme, Blutprobe

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (26.08., 18.50 Uhr) wurde ein 21-jähriger Mann durch Zeugen beobachtet, als er gegen ein abgestelltes Auto an der Verler Straße trat. Der Zeuge stellte den Mann zur Rede. Daraufhin schlug der 21-jährige Mann aus Gütersloh um sich und verletzte den 56-jährigen Gütersloher dabei leicht. Während der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein weiterer am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt.

Die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten legten dem äußerst unkooperativen 21-jährigen Handfesseln an und nahmen in anschließend in Gewahrsam. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, da sich der Verdacht des vorherigen Betäubungsmittelkonsums ergab. Bis zur erfolgten Gemütsberuhigung verblieb der 21-Jährige im Polizeigewahrsam.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell