Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jährige schwer verletzt - Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagnachmittag (25.08., 17.19 Uhr) kam es auf dem Westring in Höhe der Straße Auf der Bitterhorst zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 15-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 37-jährige Seat-Fahrerin beabsichtigte vom Westring aus Richtung Nordring kommend nach rechts in die Straße Auf der Bitterhorst abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, welche auf dem Westring in Höhe der Einmündung entlang fuhr. Die 15-jährige Rheda-Wiedenbrückerin stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden. Der Sachschaden an dem Seat beträgt schätzungsweise 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell